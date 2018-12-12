7 Bin 800 Madenci Sandık Başında

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:02



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:02

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) 11'inci Olağan Genel Kurulu süreci, 12 Aralık-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak taban delege seçimleri başladı. 7 bin 800 maden işçisi sandık başına giderek destekledikleri listelerden yana oylarını kullanacak.Genel Maden İşçileri Sendikası'nın yeni yönetimini belirleyecek olan genel kurul öncesi delege seçimleri başladı. Bugün sabah saatlerinde başlayan Merkez şubesi ve Armutcuk Şubesinde gerçekleştirilecek olan delege seçimlerinde madenciler listelerden birini seçecek. Sakin bir havada geçen oy kullanma işlemi sırasında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Bugün Genel Maden İş Sendikasının 11.Olağan Genel Kurulunun başlangıç seçimlerindeyiz. Bugün merkez şubemiz ve Amasra şubemiz yarın Karadon, Kozlu, Cuma günü ise MTA, Amasra ve Üzülmez şubelerinin seçimleri olacak. Ben seçimlerimizin işçi arkadaşlarımıza, sendikamıza, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçime giren arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Allah utandırmasın, Allah yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.Seçimlerde Merkez şubesinde Aysel Kocabaş, Satılmış Uludağ, Armutçuk Şubesinde ise İsa Mutlu ve Çetin Yiğit'in listeleri yarışıyor. Genel Maden İşçileri Sendikası'nın başta Türkiye Taşkömürü Kurumu olmak üzere Maden Tetkik Arama ve özel sektörde örgütlü bulundukları iş yerlerinde toplam 7 bin 800 maden işçisi oy kullanacak. - ZONGULDAK