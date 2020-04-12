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7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, 7 bin aileye biner TL'lik yardımı evlerinde teslim ediyor.

12.04.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:29
7 bin aileye bin TL evlerinde teslim edildi
Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, 7 bin aileye biner TL'lik yardımı evlerinde teslim ediyor.

Korona virüsü ile mücadelesine ara vermeden devam eden Şahinbey Belediyesi, alınan tedbirler çerçevesinde 7 bin aileye yapılan bin TL'lik nakdi yardımın dağıtımını gerçekleştirdi. Dışarıya çıkamayan vatandaşların kapılarını çalan Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal yardım marketinden yardım alan ailelere biner TL'lik yardım desteğini dağıttılar.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesinin sosyal marketinden faydalanan ailelere destek olduklarını belirterek, "Şahinbey ilçemiz ülkemizin en büyük ilçelerinden birisi. Daha önce meclisimizle birlikte aldığımız kararla sosyal marketimizden faydalanan 7 bin ailemize biner TL'lik nakdi yardım yapılacağını duyurmuştuk. Bu doğrultuda ekiplerimiz dağıtımlarını gerçekleştirdiler. Biz vatandaşımızın rahatlığı ve huzuru için çalışıyoruz. Zor günler geçiriyoruz ve bu zor günleri omuz omuza birlikte aşacağız" dedi.

Şahinbey Belediyesi tarafından kendilerine verilen nakdi yardımdan dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade eden aileler, "Allah başkanımızdan razı olsun, bizleri hiçbir zaman darda bırakmadı. Hele şu zor günlerde bizlerin her zaman yanında oldu. Belediyenin sosyal yardım marketinden yararlanıyoruz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu bunun yanı sıra bizlere nakdi yardım da gönderdi. Aynı zamanda dezenfekte malzemeleri ve sabun da gönderdi. Vatandaşa yaptığı hizmetleri ve yardımları kimse inkar edemez" diye konuştular. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Zabıta, Güncel
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