Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››7 bin aileye biner TL nakit desteği - Haberler

7 bin aileye biner TL nakit desteği

Gaziantep'in Şahinbey İlçe Belediyesi korona virüs ile mücadele kapmasında dar gelirli 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapılacağını duyurdu.

23.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:19
7 bin aileye biner TL nakit desteği
Gaziantep 'in Şahinbey İlçe Belediyesi korona virüs ile mücadele kapmasında dar gelirli 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapılacağını duyurdu.

Şahinbey İlçe Belediye Meclisi korona virüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Meclis toplantısına başkanlık yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 7 bin aileye bin TL nakit yardımında bulunacaklarını belirterek, ihtiyaç durumunda sayının arttırılabileceğini ifade etti.

7 bin aileye bin TL nakit yardımı

Şahinbey Belediye Meclisi 7 bin aileye yapılması planlanan biner TL'lik yardımı oy birliği ile kabul ederken, sayının duruma göre yükselebileceğinin altını çizdi. Dar gelirli ailelerin sosyal yardıma muhtaç olan aileler arasından belirleneceğini ifade edildi.

Korona virüs tedbirlerini anlattı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu korona virüs ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşarak, "Kamu kurum binalarının dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerdeki cadde ve sokakları temizleyerek dezenfekte ettik. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sosyal yardım kolilerini evlerine götürerek teslim ediyoruz" dedi.

Belediyenin aldığı diğer korona virüs tedbirleri

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu belediye olarak meclise sunulan maddeler hakkında açıklamalarda bulunarak, " Herkese sabun ve temizlik malzemesi dağıtacağız. Öğrencilere kitap vereceğiz. Gıda yardımlarımıza devam edeceğiz. 7 bin aileye bin TL nakit yardımı yapacağız. Belediyemize bağlı iş yerlerinden kapanan yerlerde yeniden açılana kadar kira alınmayacak, açık olan yerlerde de kiralar yüzde 50 oranında alınacak. Herkese sabun dağıtılacak. Deterjan hijyen malzemesi verilecek" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Haberler
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı Haberler
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Rusya’da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Haberler
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
İtalya’da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti Haberler
Camdan düşen oyuncağının peşinden atlayan çocuk, hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taziye telefonu
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç Haberler
Koronavirüs köpekleri de vurdu! Barınaktan gelen görüntüler korkunç
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü Haberler
Koronavirüsün esir aldığı komşuyu bir de doğal afet vurdu: 11 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

İçişleri: "Koronavirüs salgınıyla ilgili provokasyon amaçlı gerçek dışı görüntü ve ses dosyası... - Haber Medikal Sanayi Kümelenme Derneğinden "İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayi Başkanlığı" kurulması önerisi - Haber Sarıkeçili Yörükler'in oğlak besleme telaşı başladı - Haber Kozan'daki barınakta köpekler birbirine saldırdı iddiası (2) - Haber Kılıçdaroğlu'ndan, iktidara 13 maddelik 'koronavirüs' paketi önerisi - Haber Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin - Haber Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı - Magazin Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı - Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti - Haber Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak - Haber Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber
Loading