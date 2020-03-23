Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar - Ekonomi

Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar

Koronavirüs ile mücadele kapmasında kolları sıvayan Şahinbey Belediyesi, 7 bin aileye bin TL nakit yardımında bulunacak.

23.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:10

Gaziantep 'in Şahinbey İlçe Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapmasında dar gelirli 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapılacağını duyurdu.

Şahinbey İlçe Belediye Meclisi korona virüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Meclis toplantısına başkanlık yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 7 bin aileye bin TL nakit yardımında bulunacaklarını belirterek, ihtiyaç durumunda sayının arttırılabileceğini ifade etti.

7 BİN AİLEYE BİN TL NAKİT YARDIMI

Şahinbey Belediye Meclisi 7 bin aileye yapılması planlanan biner TL'lik yardımı oy birliği ile kabul ederken, sayının duruma göre yükselebileceğinin altını çizdi. Dar gelirli ailelerin sosyal yardıma muhtaç olan aileler arasından belirleneceğini ifade edildi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ ANLATTI

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu korona virüs ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşarak, "Kamu kurum binalarının dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerlerdeki cadde ve sokakları temizleyerek dezenfekte ettik. Yine 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sosyal yardım kolilerini evlerine götürerek teslim ediyoruz" dedi.

BELEDİYENİN ALDIĞI DİĞER KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu belediye olarak meclise sunulan maddeler hakkında açıklamalarda bulunarak, " Herkese sabun ve temizlik malzemesi dağıtacağız. Öğrencilere kitap vereceğiz. Gıda yardımlarımıza devam edeceğiz. 7 bin aileye bin TL nakit yardımı yapacağız. Belediyemize bağlı iş yerlerinden kapanan yerlerde yeniden açılana kadar kira alınmayacak, açık olan yerlerde de kiralar yüzde 50 oranında alınacak. Herkese sabun dağıtılacak. Deterjan hijyen malzemesi verilecek" diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Şahinbey belediyesinden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Etiketler : Gaziantep, Şahinbey, Politika, Ekonomi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Ekonomi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Ekonomi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı
IMF’den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber Ekonomi
IMF'den koronavirüs için bir iyi bir kötü haber
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek Ekonomi
Erzurumlu esnaftan örnek davranış! 2 ay kapatacak ama maaşları ödeyecek
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı Ekonomi
ABD ekonomisi ağır bozulmalar yaşıyor! Fed yeni tedbir paketi açıkladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Ekonomi
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"

Son Dakika Ekonomi Haberleri

Rusya tahıl ürünleri ihracatını askıya aldı - Ekonomi Rusya tahıl ürünleri ihracatını askıya aldı - Ekonomi İzmit Belediyesi, personel alımlarını erteledi - Ekonomi Günlük elektrik tüketiminde yılın en düşük seviyesi görüldü - Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi - Ekonomi Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı - Ekonomi Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı - Ekonomi Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar - Ekonomi Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı - Ekonomi Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading