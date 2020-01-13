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7 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün (53) evine giden Hüseyin Arslan (54), çıkan tartışmada tabancasını çekti.

13.01.2020 07:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 07:587 bin lira için cinayet işleyip, intihar etti

DENİZLİ'nin ilçesinde 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği 2 çocuk babası Ramazan Küçük'ün (53) evine giden Hüseyin Arslan (54), çıkan tartışmada tabancasını çekti. Arslan, başından tabancayla vurduğu Küçük'ü öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Küçükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Arslan, 7 bin lira alacağı olduğu iddia ettiği Ramazan Küçük'ün evine gitti. Küçük ile Arslan arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Arslan, belinden çıkardığı tabancayla Küçük'ü başından vurarak, kaçtı. Hüseyin Arslan'ın olayın ardından kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Küçük, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Jandarma, cinayet zanlısı Arslan'ı arama çalışmalarını sürdürürken, Denizli- Pamukkale karayolu Küçükdere kavşağı yanındaki tarlada ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, cesedin, cinayeti işleyen Hüseyin Arslan'a ait olduğunu tespit etti. Arslan'ın cinayetin ardından mahalleden ayrıldıktan sonra yol  kenarına otomobilini park edip, tarlada aynı tabancayla kendini başından vurduğu belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Arslan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Hüseyin Arslan, Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA

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