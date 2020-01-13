7 bin lira için cinayet işleyip ardından intihar eden adamın iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 7 bin lira alacağı olduğunu iddia ettiği Ramazan Küçük'ü (53) evinde tabancayla başından vurarak öldüren daha sonra aynı silahla intihar eden dokuma atölyesi sahibi Hüseyin Arslan'ın (40), 2 kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.

İKİ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Arslan'ın, Küçük'ü öldürüp, intihar etmeden önce Eskihisar mahallesindeki kendi iş yerinde, Veli ve Mustafa Akpınar kardeşleri tabancayla başlarından vurarak, öldürdüğü öğrenildi.

CESETLERE OTOPSİ YAPILACAK

Polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Daha sonra Akpınar kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Arslan ile Akpınar kardeşler arasında da borç-alacak sorunu olduğu öğrenildi.