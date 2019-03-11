7 Bin Ünite Kan 21 Bin Kan Kardeşi

Her ünite kan ise ortalama üç kişiye umut oluyor. "Bir Damla Bin Umut" sloganıyla gerçekleşen kampanya daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor.

Ülkemizde her geçen gün artan kan ihtiyacına karşı Beşir Derneği ve Türk Kızılayı'nın ortaklaşa yürüttüğü Kan Kardeşim Projesi devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda 100 bin ünitenin üzerinde kan bağışına vesile olan proje, kan bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Beşir Derneği'nin "Bir Damla Bin Umut" sloganıyla 9 Şubat'ta başlattığı ve vatandaşların büyük ilgiyle karşıladığı kampanya çerçevesinde Bayrampaşa, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Şişli, Kağıthane gibi İstanbul'un birçok noktasının yanı sıra Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de, 4 hafta sonu kurulan kan bağışı çadırlarında 6983 ünite kan topladı.

Bu sene ilk etapta Avrupa yakasında başlatılan projenin, önümüzdeki aylarda Anadolu yakası ve tüm Türkiye genelinde devam etmesi planlanıyor. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyanın Anadolu'nun birçok şehrinde düzenlenerek, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor. Özellikle Kızılay'ın stoklarının azaldığı kış günlerinde, Beşir Derneği ve Kızılay ortaklığıyla gerçekleştirilen bu proje sayesinde, acil kan ihtiyacı olanlar umut buluyorlar.

Kaynak: Bültenler