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7 bin üniversite öğrencisi ikametgahını Kütahya'ya aldırdı

2019 yılında yaklaşık 7 bin üniversite öğrencisinin ikametgahını Kütahya'ya aldırdığı bildirildi.

03.01.2020 17:35 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:40 7 bin üniversite öğrencisi ikametgahını Kütahya'ya aldırdı
2019 yılında yaklaşık 7 bin üniversite öğrencisinin ikametgahını 'ya aldırdığı bildirildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın, 'İkamet kart' projesi kapsamında, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) eğitim gören yaklaşık 7 bin üniversite öğrencisi birinci adresini kente aldırarak, projeye katkıda bulundu.

'İkamet kart' sahibi olan üniversite öğrencileri, Kütahya Belediyesi'nin ulaşım ve su indiriminden yararlanabilecek. Ayrıca öğrenciler, gönüllülük esası ile Kütahya Belediyesi'nin 'İkamet kart' projesine destek olan esnafların yaptığı yüzde 10'lık indirimden de faydalanabilecekler.

Kütahya Belediyesi'nin 'İkamet kart' projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Alim Işık, "Hedefimiz; şehrimiz merkez nüfusunun 250 binin üzerine çıkartmaktı. Bunun nedeni ise belediyemizin statü değiştirmesi. Yani belediyemiz nüfusu 100 bin ile 250 bin nüfuslu olan belediyeler kategorisinden değerlendiriliyor ve bu göre devletten vergi gelirleri payını alıyordu. 250 ile 500 bin olması halinde Kütahya Belediyesi orta büyük belediyeler grubuna girecek ve vergi gelirleri buna göre belediyemizi etkileyecek. İnşallah '250 bini aşan bir nüfusu 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle resmi kayıtlara göre görürüz' diye umut ediyorum. Emeği geçen, katkı sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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