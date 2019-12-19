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7 bin yıllık Bitlis'in ışıklandırılmış hali büyülüyor

Yaklaşık 7 bin yıllık bir geçmişe sahip olan Bitlis'in kalesi ve tarihi eserleri ışıklandırıldı.

19.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:457 bin yıllık Bitlis'in ışıklandırılmış hali büyülüyor
Yaklaşık 7 bin yıllık bir geçmişe sahip olan 'in kalesi ve tarihi eserleri ışıklandırıldı.

Daha önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından kentin tarihi mekanları olan bazı camiler ve Eski Sinema Yokuşu diye adlandırılan mekanlar ışıklandırılmıştı. Son olarak, en yüksek burcu 56 metre olan Bitlis Kalesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesinin çalışmalarıyla ışıklandırıldı. Büyük İskender tarafından komutanı Bedlis'e yaptırılan ve ihtişamını kaybetmeden günümüze kadar gelen kalede yapılan ışıklandırma görenleri adeta büyülüyor.

Bitlis'te yapımı devam eden 3'üncü etap sokak sağlıklaştırma projesinin tamamlandığını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, görev süresi boyunca tarihi dokunun ön plana çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tanğlay, Bitlis'in 7 bin yıllık kadim bir kent olduğunun altını çizerek, "Bitlis'in en yüksek tepelerinden biri olan seyir terasındayız. Bitlis'in orta yerinde duran Bitlis Kalesi'nin de ihtişamını görmekteyiz. Bitlis 7 bin yıllık kadim bir şehir. Biz de bu tarihi ve kadim şehirde hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımızın daha güzel bir ortamda yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Kale ışıklandırma projesi vaatlerimiz arasındaki 50 projenin içerisinde yer alıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün destekleri ile Bitlis Belediyesi olarak kale ışıklandırma projemizi gerçekleştirdik. Bunların yanında 3'ncü etap sokak sağlıklaştırma projemizi de gerçekleştirdik. Bitlis'in tarihi dokusunu biraz daha gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile görüşmelerimiz sonunda 4'üncü etap sokak sağlıklaştırma projemizi de sunduk. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle onu da gerçekleştireceğiz. Görevimiz süresince tarihi eserlere elimizden geldiğince Bitlis Belediyesi olarak önem vereceğiz" dedi. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis Valiliği, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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