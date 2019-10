"7. Boğaziçi Film Festivali" sona erdi (2)

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu "7. Boğaziçi Film Festivali"nde, Burak Çevik'in yönettiği "Aidiyet" filmi "En İyi Ulusal Uzun Metraj Film" ve "En İyi Senaryo" ödülünü alırken, Kırım Tatarı yönetmen Nariman Aliyev'in "Homeward" filmi ise "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" seçildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Medya Akademisi ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen festival, Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi.Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ, AA Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Saraçgil, AA İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu, AA Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz YamanEtkinlikte konuşan Festival Başkanı Ogün Şanlıer, bir hafta boyunca sinemaseverlerin festivale yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Tüm etkinliklerimiz çok verimli geçti. Bizim istediğimiz de buydu. Bunu yapabildiğimiz ve İstanbul'un kültür sanat hayatına böyle bir hafta kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu anlamda tüm jürilerimize, jüri başkanımıza ve onur konuğumuz Kim Ki-duk'a festivale renk kattıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi."Bu festival hepimizin, biz sizlerle birlikte varız"Şanlıer, festivalin endüstri bölümü olan Bosphorus Film Lab'ın da bu yıl çok verimli geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti:"Bu yıl ilk kez festivale First Cut Lab adlı platformu ekledik. Bu platformla birlikte endüstri köşemiz çok verimli hale geldi ve festivalimiz Türk sinemasına çok değerli katkılar sağlıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sinemacılarla sektörü buluşturduk. Festival ekibim de gece gündüz çalıştılar, onlara ve tüm destekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu festival hepimizin, biz sizlerle birlikte varız."Festivalin Artistik Direktörü Emrah Kılıç da AA muhabirine yaptığı değerlendirmede festivale her yıl ilginin arttığına dikkati çekerek, "İzleyiciler açısından oldukça iyiydi. Salonlarımız doldu ve biletlerimiz tükendi. Birçok konuğumuz oldu. Önemli filmler gösterdik ve Film Lab bölümünde önemli projeler geliştirildi. Bizim için biraz yorucu ama iyi bir festival oldu. Gelecek yıllarda festivali daha da çekici hale getirmek için çalışacağız." diye konuştu.Festivalin onur konuğu Güney Koreli yönetmen, senarist ve yapımcı Kim Ki-duk da gecede Ogün Şanlıer'in elinden Onur Ödülü'nü alarak, şunları kaydetti:"Öncelikle bu değerli festivalden davet aldığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Tüm bu süreç kapsamında benim filmlerimi izleyen ve seven seyircilere çok teşekkür ederim. Özellikle dün gerçekleşen masterclass etkinliği benim için çok mutlu geçti. Bu ödül için de ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra da yeni filmler yapmak için çok daha azimli şekilde çalışacağım. Bu güzel festivalden dolayı hepinizi tebrik ederim.""En İyi Film" ödülünün sahibi Aidiyet oldu Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un jüri başkanlığını üstlendiği fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan, oyuncu Cemre Ebüzziya, yazar Mustafa Çiftci ve oyuncu Nalan Kuruçim'den oluşan "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" Jürisi, yarışma filmlerini değerlendirdi.Değerlendirme sonucunda Burak Çevik'in yönettiği "Aidiyet" en iyi film seçilerek, 100 bin lira değerindeki Altın Yunus Ödülü'ne ulaştı. Aidiyet ayrıca "En İyi Senaryo Ödülü"nün de sahibi oldu.Gecede "Bağlılık- Aslı" filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülünü Semih Kaplanoğlu, "Uzun Zaman Önce" adlı filmdeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü Nihan Dengiz Okutucu, "Nuh Tepesi"nde filmde canlandırdığı karakterle "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Ali Atay aldı. "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü "Dilsiz" filmiyle Andreas Sinano'ya değer görülürken, "Kovan" adlı yapımla "En İyi Kurgu" ödülünün sahibi Erkan Erdem oldu. Erdem, ödülünü Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Üyesi ve İletişim Uzmanı Dr. Şaban Kızıldağ'ın elinden aldı.Zor koşullarda film yapma becerisi gösteren, bütçesinden çekimine filmin tüm süreçlerini başarıyla yürüten yapımcıları ve bağımsız sinemayı desteklemek amacıyla, festival kapsamında Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAB) tarafından verilen FİYAB Yapımcı Ödülü'nü ise prömiyerini yine festivalde gerçekleştirdiği "Kapan" filmi ile Seyid Çolak aldı.Uluslararası kategoride büyük ödül "Homeward"a verildiBu yıl "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması"ndaki yapımları Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza'nın jüri başkanlığında, yönetmen Bassam Ali Jarbawi, Durban Film Festivali Direktörü Chipo Zhou, oyuncu Melisa Sözen ve yönetmen Milko Laza-rov'dan oluşan jüri değerlendirdi.Jüri, 50 bin lira değerindeki "En İyi Uzun Metraj Film" ödülünü Kırım Tatarı yönetmen Nariman Aliyev'in "Homeward" filmine verirken, "Criminal Man" filmiyle Gürcü yönetmen Dmitry Mamuliya'yı "En İyi Yönetmen" ödülüne layık gördü."En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Aga's House" filmindeki rolleriyle Adriana Matoshi, Rozafa Celaj, Shengyl Ismaili ve Melihate Qena, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "Home-ward" ile Akthem Seitablayev'in aldığı yarışmada, "Jüri Özel Ödülü" de "Aga's House" filmiyle Kosovalı yönetmen Lendita Zeqiraj'ın oldu.Kısa filmlere destek ödülleri7. Boğaziçi Film Festivali'nin ulusal ve uluslararası kısa film yarışmasında ise toplam 70 bin lira değerinde ödüller dağıtıldı.Ulusal kategoride "En İyi Kısa Kurmaca Film" ödülü "Boşluk" filmiyle Elif Eda Karagöz'e, "En İyi Ulusal Kısa Belgesel" ödülünü "Amca" yapımıyla Senem Bay aldı. Uluslararası kategoride ise "En İyi Kısa Kurmaca Film Ödülü "Nefta Futbol Kulübü" filmiyle Yves Piat'a, film ayrıca 25 bin lira değerindeki "Ahmet Uluçay Büyük Ödülü"nün sahibi oldu. "En İyi Uluslararası Kısa Belgesel" ödülü ise "Uçamayan Süper Kahraman" adlı yapımıyla Beatrice Baldacci'a, "İstanbul Medya Akademisi Genç Yetenek Ödülü" de "Avarya" filmiyle Gökalp Gönen'e verildi.Bosphorus Film Lab'in "Pitching" kategorisinde verilen TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan'ın açıkladığı "TRT Ortak Yapım Ödülü" Selcen Ergün'ün "Kar ve Ayı" adlı projesine giderken, "Postbıyık Renk Düzenleme Ödülü" de "İlk Taşı En Dertli Olan Atsın" projesine verildi."Work in Progress" kategorisinde 25 bin lira değerindeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"nün kazananı "Mavzer" filmiyle Fatih Özcan olurken, "CGV Mars Film Dağıtım Ödülü" ise, Hacı Orman'ın "Körleşme" adlı projesi için takdim edildi.