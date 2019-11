7'den 70'e Kızılay'a destek

Altındağlı kadınlar ve çocuklar Kızılay Haftası'nı unutmadı. Altındağlı kadınlar kan bağışı yaparak Kızılay'a destek olurken, çocuklar ise Kızılay'ın Toplum Merkezi'ni ziyaret ederek, Kızılay'ı yakından tanıdı.Altındağlı vatandaşlar 7'den 70'e duyarlı bireyler olduklarını gözler önüne serdi. Kızılay Haftası kapsamında, Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde ve Altındağ Belediyesi kreşlerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kızılay'ın önemine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için bir araya gelen Altındağlı kadınlar, kan bağışı yaparak Kızılay'a destek oldu. Kan bağışı yapmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu söyleyen kadınlar, sadece Kızılay Haftası'nda değil, her zaman kan verilmesi gerektiğini vurguladılar.Minikler Kızılay'ı yakından tanıdıAltındağ Belediyesi kreş öğrencileri ise Kızılay'ın Toplum Merkezi'ni ziyaret ederek, Kızılay ve görevleri hakkında bilgi sahibi oldu. Kızılay'ın; yardım, barınma ve eğitim destekleri konusunda bilgi sahibi olan minik öğrenciler, Kızılay hakkında bir de çizgi film izledi. Minik öğrenciler kendilerine hediye edilen Kızılay rozetini yakalarına takarak, Kızılay'ın destekçisi olduklarını gözler önüne serdi."Kızılay'ın yanındayız"Kızılay'ın her zaman yanında olduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerimiz her konuda duyarlı, sosyal sorumluluk projelerine katılımcı kadınlarımızdan oluşan kocaman ve sevgi dolu bir aile Toplumsal konulara bu tarz yaklaşımları, gönül vermeleri, destek olmaları çok güzel Kendilerine duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum. Kreşlerdeki çocuklarımız da Kızılay'ı yakından tanıma imkanı buldu. Kızılay ülkemizin en önemli kurumlarının başında geliyor. Kızılay'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA