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7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu yakalandı

Adana'da 7 eve girip 60 bin lira değerinde altın çaldıkları ileri sürülen 3 kız çocuğu yakalandı.

14.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:06
7 evden 60 bin liralık altın çalan 3 kız çocuğu yakalandı

Adana 'da 7 eve girip 60 bin lira değerinde altın çaldıkları ileri sürülen 3 kız çocuğu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine evlerden sık sık gündüz vakti hırsızlık olduğu yönünde şikayet geldi. Bunun üzerine hırsızlık dedektifleri harekete geçti. Polis, yaptığı çalıma sonucunda 7 evden 60 bin lira değerinde altın çaldığı ileri sürülen F.K.(15), D.Ç.(17) ve G.K.'yi (15) yakaladı. Zanlılar, yaşı küçük olduğu için çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen zanlıların 7 ayrı apartmana giriş çıkışları ise saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler : Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

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