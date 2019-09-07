7 eylül cumartesi dha spor gündemi

2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI
H GRUBU
19.00 İzlanda - Moldova
21.45 Fransa - Arnavutluk
21.45 Türkiye - Andorra
BEŞİKTAŞ
10.00 Teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek.
17.00 Siyah-beyazlılar, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam edecek.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertliler, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BASKETBOL
14.30 2019 FIBA Dünya Kupası'nda klasman mücadelesine başlayacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, O Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya gelecek.
VOLEYBOL
19.30 A Milli Takım, 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Polonya ile karşılaşacak.
MOTOKROS
Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) heyecanı Afyonkarahisar'da yaşanacak.
BİNİCİLİK
Balkan Şampiyonası, Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde sürecek.
YELKEN
"Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası" İstanbul'da devam edecek.
- TFF 3'üncü Lig'de 2'nci hafta maçları oynanacak.
HAZIRLIK MAÇLARI
17.00 Konyaspor - Keçiörengücü
17.00 Gazişehir FK - Hatayspor
17.30 Altınordu - Göztepe
18.30 Antalyaspor - Alanyaspor
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Adanaspor