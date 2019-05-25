7. GİV Girişimcilik Ödülleri Sahiplerini Buldu

"MİLLİ TEKNOLOJİ İÇİN MİLLİ SEFERBERLİK ŞART"

Konuşmalarını yapmak için kürsüye gelen BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) 7. Girişimcilik Ödül Töreninde bulunmaktan ve genç girişimcilerin ödüllendirilmesinden dolayı mutluluğunu ifade etti.

Kendi girişimcilik hikayesini anlatan Bayraktar, "Milli ve özgün, etik ve ahlaki bir gelişim göstererek, milli teknolojimizi geliştirmek için toplumsal seferberlik başlatmalı, 7'den 70'e kültürel ve paradigma dönüşümüne ihtiyacımız var" diye konuştu.

Teknoloji ve savunma sanayinin 600 yıl önce başlayan yolculuğunu aktaran Bayraktar, bugüne kadar İslam dünyasında matematik, teknoloji algoritmalarının temelini Müslüman âlimlerin attığını söyledi. Bayraktar, havacılık tarihi hakkında bilgi vererek, genç girişimcilere yerli ve milli teknoloji üretiminin önemini anlattı. Bayraktar, Nuri Demirağ'ın, Vecihi Hürkuş'un çalışmaları yok edilmemiş olsa bugün çok farklı bir noktada olunacağına dikkati çekti.

Bayraktar, "Nuri Demirağ dünyada havacılık daha yeni doğarken atılımlar yapıyor. Vecihi Hürkuş'tan o dönem dünyada hiç kimseden istenmeyen sertifikalar istiyorlar. Türkiye, eğer bu çalışmalar günümüze kadar uzatılacak olsaydı dünyadaki ilk 3 uzay gücünden biri olabilecekken, maalesef bu alanda geri kalmış oluyor" diye konuştu.

'ŞİMDİ İHRAÇ EDİYORUZ'

Terörle mücadelede insansız hava araçlarının etkili şekilde kullanıldığını ve bu araçların çok gelişmiş ülkelere ihraç edildiğini aktaran Bayraktar, eskiden havacılıkta satın alınan teknolojileri şimdi çok gelişmiş ülkelere ihraç ettiklerini vurguladı.

Bayraktar, kendi sınıfında en iyi insansız hava aracını yaptıklarını belirterek, "Kendi sınıfında 12 metre genişliğinde dünyanın en iyi insansız hava aracını yaptık. Zeytindalı Harekatı'nda silahlı insansız hava araçları kullanıldı. Daha öncesinde insansız hava araçları kullanılıyordu. Roketsan'ın bu araçlara uygun akıllı mühimmatı yapmasıyla beraber bu teknolojiye geçmiş olduk. Özellikle zorlu meteorolojik şartların olduğu Afrin operasyonunda aktif şekilde görev aldı" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye'nin milli insansız hava araçlarına kadar, uçaklarını dışarıdan alan, en fazla monte eden bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin savunma sanayiinde millileşme hamlelerinden önce savunma ihtiyaçlarının yüzde 85'ini yurt dışından karşıladığını söyledi.

Geçmişte insansız hava araçlarının İsrail'den alındığını fakat Türkiye'nin bugün bu alanda en gelişmiş teknolojiye sahip dünyanın sayılı ülkesi haline geldiğini ifade eden Bayraktar, teknolojide millileşme ve bağımsızlaşmanın büyük önem taşıdığını belirtti. Bayraktar, "2023 hedeflerimiz doğrultusunda milli teknoloji ve savunma sanayimizi geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"AKINCI İHA GÜN SAYIYOR "

Bayraktar, Türkiye'nin artık İHA ihracatında önemli bir konuma geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterinde Bayraktar TB2'lerden 80 adet var ve şu anda da 12 adet yurt dışında görev yapıyor. Türkiye sadece kendinden geri ülkelere değil, bu alanda artık kendinden çok daha gelişmiş ülkelere İHA ihracatı yapar hale geldi. Bu tekstil ürünü veya tarım ürünü değil, Türkiye'nin yaptığı yüksek teknolojili bir iş. Kendi askerinin kullandığı, kendi mühendisinin geliştirdiği ve kendi markası olan bir iş. Diğer taraftan Akıncı gün sayıyor. Biz yaklaşık 2-2,5 senedir buna çalışıyoruz. Bu, dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği, 5,5 tonluk ve çok da stratejik görevler yapabilen bir uçak. Türkiye artık bu akıllı mühimmatları da tümüyle yapar hale geldi. Akıncı da bir kaç aya ilk uçuşunu gerçekleştirecek." Konuşmasının ardından Bayraktar'a GİV Başkanı Mehmet Koç tarafından tablo hediye edildi.

"DÜŞÜN, ÇALIŞ, GİRİŞ; BENCE YAPARSIN!"

Bu yıl "Düşün, Çalış, Giriş Bence Yaparsın"temasıyla 7. GİV Girişimcilik ödülleri programını düzenlediklerini ifade eden Girişimci İş Adamları Vakfı Başkanı Mehmet Koç, "Girişimcilik Ödülleri etkinliğimiz ile ülkemiz adına hayati öneme sahip olduğunu düşündüğümüz 'girişimciliğin' gelişmesi ve gençler arasında yayılması için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Özellikle son 15 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok iyi bir konuma geldi ve daha da iyi duruma gelecek diyen Koç, "Biz çalışmaya ve üretmeye devam ettiğimiz sürece, bütün ulusal ve uluslararası engelleme çalışmaları sonuçsuz kalacaktır. İşsizliğin, cari açığın, göçün, gelir dağılımı eşitsizliğinin, özellikle gençleri pençesine alan kötü alışkanlıkların ve daha nice problemin, iyi bir girişimcilik aşısı ile ortadan kaldırılabileceğine inanıyoruz. Eğer siz gençleri iş ile ve heyecan duyacakları projeler ile meşgul etmezseniz, onlar mutlaka meşgul olacak başka alanlar bulurlar.Yeterince meşgul olan, bir girişime başlamış bir gencin boşa harcayacak zamanı ve parası olmaz diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Koç, 2011 yılı girişimcilik ödül töreninde bugün ülkemizin güvenliği açısından çok büyük öneme sahip İHA üretimine birincilik ödülü verdiklerini hatırlatarak, " GİV olarak Baykar Makinayı 2011 yılında, yılın girişimcisi ödülü verdiğimizde tanıdık. O zaman İkitellideki atölyelerine gittiğimizde kendilerindeki üretme ve geliştirme azmine şahit olmuş, bütün engellemelere rağmen iştiyakına hayran kalmıştık. Yine bu salonda ödülünü Sayın Haluk Bayraktar beyefendi almıştı. Bu gün geldikleri nokta itibariyle ülkemiz adına kendileri ile iftihar ediyor, özellikle ihracat hamleleri ile Ülkemiz girişimci adaylarının ve Gençliğin ufkunu açtıklarını düşünüyoruz.Ülkemizin Selçuk Bayraktar'lara her alanda ihtiyacı var" İfadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler