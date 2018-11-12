12 Kasım 2018, 16:26
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7 Gün İçinde Savunma Yapacak

7 Gün İçinde Savunma Yapacak

Disiplin Kuruluna sevk edilen CHP milletvekilleri, 7 gün içinde savunma yapacak.

Disiplin Kuruluna sevk edilen CHP milletvekilleri, 7 gün içinde savunma yapacak. CHP TBMM Grup Disiplin Kurulu Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz hakkında 'Yetkili organ kararlarına aykırı davranmak', 'Partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' ve 'Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunmak', Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında 'Yetkili organ kararlarına aykırı davranmak' fiilleri nedeniyle tedbirli olarak 'Gruptan kesin çıkarma cezası' ile cezalandırılmalarını öngören Grup Yönetim Kurulu kararlarını görüştüğü belirtildi. Toplantıda iki milletvekiline; tedbir kararına 3 gün içinde itiraz edebilecekleri, yazılı savunmalarını 7 gün içinde iletmeleri ve istemeleri halinde sözlü savunma yapılabileceklerine ilişkin yazı yazılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

(İHA)
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:26