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7 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu kaybolan, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan Muhammet Yılmaz (27), toprağa verildi.

11.02.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:317 gün sonra ölü bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

DÜZCE'nin ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu kaybolan, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan Muhammet Yılmaz (27), toprağa verildi.

Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyü Dereevler mevkisinde geçen hafta salı günü heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan yolda aynı gün çalışma yapan iş makinesi, Aksu Deresi'ne yuvarlandı. Derede akıntıya kapılan iş makinesinin operatörü Muhammet Yılmaz, kayboldu. Arama kurtarma çalışmalarının 7'nci günü olan dün, Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, dere yatağında bulunan Muhammet Yılmaz'ın cenazesi, morga kaldırıldı. Yılmaz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gölyaka Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze namazına Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.Bölgede heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araçların mezarlığa gitmesine izin verilmedi. Mezarlığa gitmek isteyenler, toplu şekilde minibüsle götürüldü.



Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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