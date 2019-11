'7 Güzel Adam'a vefa gecesi

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Edebiyat Ödülü'nü alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türk edebiyatının ağabeyi' olarak andığı yazar Rasim Özdenören, Merinos AKKM'de düzenlenen programda '7 Güzel Adam'ı anlattı. Özdenören, 'Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın da katıldığı konferansta' ağırlıklı olarak Nuri Pakdil ile yaşadıklarını anlattı.Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce organize edilen 'Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları' adıyla gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören programda, Özdenören, salona Başkan Alinur Aktaş ile birlikte girdi. 2 bine yakın kişinin katıldığı konferansta moderatörlüğü Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Akif Hayta ile yazar Asım Gültekin yaptı. Türk edebiyatının son temsilcileri olarak kabul edilen 7 Güzel Adam'a dair tanıtım filmi de yayınlandı.Başkan Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin geleceğe her açıdan hazırlıklı nesil olarak yetişmeleri yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hedeflerinin medeniyet bakiyesi temelinde, milli ve manevi kültür değerleriyle donanmış gençleri 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hazırlamak olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Aynı zamanda geleceğin teminatı olan gençlerimizin kültürel ve manevi olarak her anlamda gelişimine katkı koymak istiyoruz. Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları projemizi de bu düşünceden hareketle hayata geçirdik. Bizler ne kadar sizin geleceğinizi hazırlamakla sorumluysak, sizler de kendi geleceğinizi en sağlam temeller üzerine inşa etmekle yükümlüsünüz" dedi.Başkan Aktaş, konferansta çok kitap okunması tavsiyesinde bulundu. Eser ve fikirleriyle Türkiye'nin düşünce dünyasını zenginleştirenleri iyi tanımak, onlardan azami derecede istifade etmek gerektiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Mesela bizler '7 Güzel Adam' diye anılan Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Bayazıt, Alaaddin Özdenören ve Rasim Özdenöre ngibi değerlerimizin eserleriyle düşünce dünyamızı şekillendirmeye çalıştık. En son geçtiğimiz ay Nuri Pakdil'i de uğurladık. Bugün 7 Güzel Adam'dan geriye sadece Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören kaldı. Vefa duygumuzu ifade etmek için hazırladığımız bu güzel organizasyonda değerli üstadımız Rasim Bey, 7 Güzel Adam'ı anlattı. Evet, 7 Güzel Adam'ın her biri Türk edebiyat ve düşünce tarihinde önemli etkiler bıraktı. Rahmetli Cahit Zarifoğlu'nun da şiirinde dediği gibi onların biri 'kan', biri 'aşk', biri 'yar', biri 'bela,, biri 'dağ', biri de 'sofra' gördü ve gereğini öğrendi. Aramızdan ayrılan güzel adamları rahmetle anıyoruz. Allah, üstat Sezai Karakoç ve Rasim Özdenören'e uzun ömürler versin" diye konuştu.Başkan Aktaş'ın konuşmasının ardından, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Akif Hayta ile yazar Asım Gültekin yönetiminde konferansa geçildi. Hikaye ve deneme yazarı Rasim Özdenören, konuşmasının başlangıcında, düzenlenen program nedeniyle Başkan Aktaş ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Konferansa Nuri Pakdil ile tanışmasını anlatarak başlayan Özdenören, Devlet Planlama Teşkilatı'nda devam eden mesai arkadaşlıkları ve sonrasında yaşananlardan bahsetti. Pakdil'i özetleyen iki kelimenin 'ilke ve sıkı düzen' olduğunu vurgulayan Özdenören, '7 Güzel Adam' diye tabir edilen Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Bayazıt ve Alaaddin Özdenören ile ilgili hatıralarını anlattı. - BURSA