"7 Güzel Adam Kütüphanesi" açılışı yapıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kadınların artık kıyafeti üzerinden değerlendirilerek kamuda kategorize edilmediğini belirterek, "Bu anlamda teşkilatımıza, cumhurbaşkanımıza, siyasi iradeye Türkiye'nin yıllardır baş ağrısı olan bu sorunu çözdükleri için teşekkür borçluyuz." dedi.

Yalçın, Isparta'da Şehit Komiser Muhsin Kiremitçi İmam Hatip Ortaokulunda kurulan "7 Güzel Adam Kütüphanesi"nin açılış töreninde, sendika olarak kılık kıyafet yönetmeliğini insanın temel hak ve hürriyetlerine saygı duyan, kıymet veren bir anlayışla düzenlenmesini istediklerini dile getirdi.

Memur-Sen'in başörtü sorunuyla ilgili 2013'te 12 milyon 300 bin imza ortaya koyduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratikleşme paketinde düzenlemeyi yapmasıyla bu baş örtüsü sorun çözüldü. Kadınlar artık kıyafeti üzerinden değerlendirilerek kamuda kategorize edilmiyor. Bu anlamda teşkilatımıza, cumhurbaşkanımıza, siyasi iradeye Türkiye'nin yıllardır baş ağrısı olan bu sorunu çözdükleri için teşekkür borçluyuz. Biz kılık kıyafet yönetmeliğin, toptan ele alınması, bir özgürlük ve kamu görevlilerine saygı duyan bir çerçevede yeniden elden geçirilmesi konusunda uzun süredir sivil siyasetimizi devam ettiriyoruz."Milli Eğitim Bakanlığının okullarda öğretmenlerin önlük giymesine yönelik, "eğitimde yenilik" diye bir çalışmasının gündeme geldiğini aktaran Yalçın, "Kesinlikle teşvik eden düzenlemelere ilişkin karşıtlığımız yok. Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda teşvik eden yaklaşımını yadırgamıyoruz, yanlış da bulmuyoruz. Milli Eğitim Bakanı bu anlamda 'Böyle olması daha uygundur, tercih öğretmenlerimizindir' diyor."

Konuşmaların ardından Yalçın ve beraberindekiler kütüphanenin açılışını yaptı.

Kaynak: AA