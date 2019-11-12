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7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 ev ile 3 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

12.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:01
Afyonkarahisar'da 4 ev ile 3 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda Dumlupınar, Sahipata ve Veysel Karani mahallelerinde 4 ev ile 3 otomobilden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında hırsızlık yapılan adreslerle çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Polis ekipleri, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, şüpheliler U.K. (18), E. Y. (22), E.B. (20), A.E.Y. (18) ve O.K'yı (15) gözaltına aldı.
Evlerden beyaz eşya, ziynet eşyaları ile otomobillerden akü ve cep telefonu çaldıkları ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
7 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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