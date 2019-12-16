Haberler » Güncel » 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haber

7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık yaparak kamu kurumlarını yaklaşık 1,5 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

16.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:57
'te hırsızlık yaparak kamu kurumlarını yaklaşık 1,5 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde kamu kurumlarından elektronik eşya, baz istasyonlarından klima ve yüksek gerilim hatlarından bakır kablo çalan hırsızlık şebekesine yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların 7 kişi olduğunu tespit etti.
Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların elektronik eşya çalarak kamu kurumlarını yaklaşık 1,5 milyon lira zarara uğrattıkları öne sürüldü.
7 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03 Malatya alev alan 3 işyerinin çatısını itfaiye söndürdü - Haber
18:02 Antalya otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı - Haber
18:02 Denizli'de Kaymakamın oğlunun öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin iddianame hazırlandı - Haber
18:01 Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti - Haber
18:00 Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi - Haber
17:38 Daninmarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı - Haber
17:29 Türkiye'deki kayak merkezleri arasında bir ilk; Erciyes'te poliklinik açıldı - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16.12.2019 18:04:46