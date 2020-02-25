Haberler » Güncel » 7 il için 100 kilometrelik 'fırtına' uyarısı - Haber

7 il için 100 kilometrelik "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karabük, Düzce, Bartın, Zonguldak, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale için fırtına uyarısında bulundu.

25.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:057 il için 100 kilometrelik
Meteoroloji Genel Müdürlüğü , , , Zonguldak, Bolu, Çankırı ve Kırıkkale için fırtına uyarısında bulundu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre; güneybatı yönlerden esecek rüzgarın Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale genelinde etkisini arttırarak perşembe günü kuvvetli fırtına ve tam fırtına (70-100 km/s) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Cuma sabah saatlerine kadar etkili olacak fırtına nedeni ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KARABÜK

Karabük, Bartın, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 17:25:55