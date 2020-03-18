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7 il için kar uyarısı

Karabük Valiliği tarafından Bolu, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

18.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:13
7 il için kar uyarısı
Karabük Valiliği tarafından Bolu , Kastamonu , Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18.03.2020 gün ve 93 sayılı meteorolojik uyarısında; yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 santimetre) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler : Kastamonu, Karabük, Bolu, Güncel

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