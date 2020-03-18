7 il için kar uyarısı
Karabük Valiliği tarafından Bolu, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
18.03.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:13
Karabük Valiliği tarafından Bolu , Kastamonu , Karabük, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.
Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18.03.2020 gün ve 93 sayılı meteorolojik uyarısında; yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 santimetre) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." - KARABÜK
Valilikten yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 18.03.2020 gün ve 93 sayılı meteorolojik uyarısında; yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde Bolu, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak, Bartın, Sinop ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere kar yağışı (5-20 santimetre) bekleniyor. Kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." - KARABÜK
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Güncel
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti