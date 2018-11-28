7 İlde Bylock Operasyonu: 27 Gözaltı Kararı

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:26



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:26

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanı 3 aktif 15 kişi, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı çalışanı 1 i aktif 4 kişi ile yapılan araştırmalar sonunda gerçek bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen çeşitli kurumlarda çalışan 8 kişi hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verilerek, yapılan operasyon sonucunda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.((İHA)