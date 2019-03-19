7 İlde Eşzamanlı Fetö Operasyonu: 10 Gözaltı

Kaynak: İHA

Bartın Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda, örgütün askeri mahrem yapısı içerisinde olduğu şüphesi ile 10 asker gözaltına alındı.Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında askeri mahrem yapı içerisinde olduğu tespit edilen farklı rütbelerde, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bartın Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri, Van, Gaziantep, Elazığ, İstanbul, Bursa ve Ankara illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - BARTIN