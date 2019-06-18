18.06.2019 09:56
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7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

7 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheliden 5

Zonguldak merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak merkezli 7 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan operasyon kapsamında Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince 4 gün önce Zonguldak merkezli Eskişehir, Elazığ, Kütahya, Muğla, Amasya ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü aktif asker, 3'ü ihraç asker, aralarında aktif görev yapan 2 öğretmen, 1 mühendis ve 1 ihraç öğretmen olmak üzere mahrem imam olduğu iddia edilen şüphelilerden 10 kişi gözaltına alınarak Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 zanlı dün saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen sanıklardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Zonguldak, Güncel

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