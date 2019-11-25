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7 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı olan 13 kişiden 11'i gözaltına alındı.

25.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:037 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

TEKİRDAĞ merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı olan 13 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik soruşturmasında, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yaptıkları tespit edilen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar üzerine Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Balıkesir, Gaziantep ve Muğla'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda; aralarında muvazzaf albay, daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubayların da bulunduğu 13 kişiden 11'i gözaltına alındı. Şüpheliler, soruşturmalarının sürdürüleceği Tekirdağ'a getirilirken, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: DHA

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