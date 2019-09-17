Haberler » Güncel » Haber

7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı

ANTALYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.

17.09.2019 10:307 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı
ANTALYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan hava kuvvetlerinde görevli 8 muvazzaf asker ile 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı. Şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:47 FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon
10:47 Başkan Kılca, mesai öncesi belediye personeliyle buluştu
10:47 Dha yurt bülteni - 6
10:46 Sarıkamış'ta kaçakçılık operasyonu
10:46 Mersin'de 8-9 bin ton balık bekleniyor
10:46 Marmaris'e yaban domuzları indi
10:45 Elmalı Çoban Festivali başlıyor