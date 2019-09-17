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7 ilde fetö operasyonu 13 gözaltı

ANTALYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.

17.09.2019 11:217 ilde fetö operasyonu 13 gözaltı
ANTALYA merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 muvazzaf asker, 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Antalya merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan hava kuvvetlerinde görevli 8 muvazzaf asker ile 3 askeri öğrenci ve 2 emekli subay gözaltına alındı. Şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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