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7 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı kararı

KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

24.09.2019 09:447 ilde fetö operasyonu: 13 gözaltı kararı
KONYA merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanlar olduğu belirtildi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 12 asker ile bu askerlere 'mahrem imamlık' yapan 1 kişinin kimliği belirlendi. Toplam 13 kişi hakkında, yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah 7 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Gözaltına alınanlar olduğu, tüm şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.



Konya, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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