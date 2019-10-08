Haberler » Güncel » 7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada (1)

7 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada (1)

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi.

08.10.2019 11:357 ilde yapılan düzensiz göçmen operasyonu kamerada (1)

İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası göçmen kaçakçılığı yaptığını belirlediği 2 suç örgütüne İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda toplam 129 düzensiz göçmen suç örgütünün elinden kurtarıldı.

Görüntü Dökümü
--------------
(Polis kamerası)
-Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlar
-Ekiplerin yaptığı aramalar
-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar



- İstanbul

İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:50 Deniz Çakır'ın yargılandığı dava
15:50 Sadaka kutusu çalan kişi, güvenlik kamerasınca görüntülendi
15:50 Lüks sitede vurulan kişi eski milletvekilinin oğluymuş
15:50 Tekirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
15:50 Denizlispor Yücel İldiz ile yollarını ayırdı
15:50 Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
15:50 Yeşilboğaz: "Avukat Hakları Merkezi daha aktif olacak"