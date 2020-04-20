Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

7 İSPANYOL YOLCU THY UÇAĞIYLA ÜLKESİNE GİTTİ

THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek.

20.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 20.04.2020 13:33
THY uçağının akşam saatlerinde İspanya 'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye 'ye getirecek.
İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yurt dışı uçuşlarının durdurulmasının ardından Türkiye'de kalan yedi İspanyol yolcu, Türk Hava Yolları (THY) tahliye uçağıyla ülkelerine gitti.
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen toplam 7 yolcu, güvenlik kontrollerinden geçerek, terminale giriş yaptı. Biletleme işlemlerini tamamlayan yolcular, pasaport kontrollerinden ardından görevliler tarafından uçağa yönlendirildi. Uçak, İspanya'nın Barselona kentine saat 13.15'te hareket etti. Barselona'ya giden THY uçağının akşam saatlerinde İspanya'da bulunan Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek. THY uçağının Sivas'a iniş yapacağı ve yolcuların yurtlara yerleştirileceği öğrenildi. 7 İSPANYOL YOLCU THY UÇAĞIYLA ÜLKESİNE GİTTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, İspanya, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Oyuncu Gökhan Alkan’ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haberler
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Erdoğan’dan ’Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?’ sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı Haberler
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada Haberler
Kabine toplantısı başladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı da masada
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri’den ilk açıklama geldi Haberler
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››7 İSPANYOL YOLCU THY UÇAĞIYLA ÜLKESİNE GİTTİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:02: Aydın'da 5 pazarcı da koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı - Haber 17:02: Osmaniye'de 18 yaşına giren gence polislerden sürpriz doğum günü kutlaması - Haber 17:02: Belediyeden İğdemlik Yaylası'na yol çalışması - Haber 17:01: Karadağ'ın Covid-19 salgını mücadelesine TİKA'dan destek - Haber 17:01: Bursa Kapalı Çarşı kapılarını açtı - Haber 16:37: Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti - Haberler 16:25: Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti - Haber 15:25: Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek - Haber 14:34: Oyuncu Gökhan Alkan'ın genç bir kadına attığı mesajlar ifşa edildi: Her zerrende olmalıyım - Magazin 13:14: Son Dakika: Erdoğan'dan yerli solunum cihazı üreten firmalara gözdağı: Ayda 5 bini üretemezseniz hesabını sorarız - Ekonomi 11:18: Son Dakika: Diyanet'ten teravih namazı açıklaması: Evde ailenizle kılabilirsiniz - Haber