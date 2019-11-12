Akıllara durgunluk veren olay! 7 kadınla birden evlendi

İstanbul'da pes dedirten bir olay yaşandı. 41 yaşındaki Ömer S., imam nikahlı olarak 7 kadınla evlendi. 7 eşinden toplam 5 çocuğu bulunan genç adam, yıllarca birbirlerinden haberleri olmayan eşlerle yaşadı.

Bir kaynana Ömer'i aradığında telefonu diğer kadının açması üzerine iki eş birbirinden haberdar oldu. Dedektif gibi eşinin ilişkilerini araştıran bu eş, Ömer'in bütün oyununu bozdu. Kocasının kendisini yıllarca aldattığından habersiz olan dördüncü eşe de ulaşıldı.

"HAFTANIN ALTI GÜNÜ EVE GELMEDİĞİ OLUYORDU"

Sevgi Demir (31), yalanlarla geçen senelerini şöyle anlattı: "Ömer'le arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda tanıştım. Sene 2012'ydi. Peşimi hiç bırakmadı. 6 ay peşimden koştu. Üç kez evlendiğini artık sağlam bir evlilik yapmak istediğini, boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Halbuki bekarmış! Aylar geçiyordu. Bu nedenle imam nikahı kıyılmasını kabul ettim. Hamile kaldım. Çiftçilik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın 6 günü eve gelmediği oluyordu. Sonra birkaç semt ötemde başka kadınla yaşadığı ortaya çıktı. Tabii bunları öğrenmem senelerimi aldı.

"DİĞER KADINLARA ULAŞTIK"

Çocuğumu doğurdum. Başıma talihsiz bir olay geldiği için yavrumdan uzun süre ayrı kaldım. Bu sürede çocuğuma annem baktı. Ömer, annemden bir miktar borç para aldı. Bir gün annem parayı istemek için Ömer'i aradığında telefonu Selin E. isimli bir kadın açtı. Ömer'in karısı olduğunu ve bir kızı olduğunu söyledi. Ömer bu yaşananlar sırasında Selin E.'ye karşı beni ve çocuğumu inkar etti. Ben de mahkemeye başvurarak oğlumun Ömer'in oğlu olduğunu ispatladım. Mahkeme kararı sonrası Selin E. ile el ele verip yaşadıklarımızı paylaştıkça diğer kadınlara ulaştık. Düşünün kocanızın evine ekmek getirmek için çalıştığını zannederken o başka kadınlarla uyuyor.

"SİZ DE SUSMAYIN"

Oğlumun böyle bir babası olduğu için çok üzülüyorum. Benim gibi bu adam tarafından, hatta benimle aynı durumda başka yerlerde başka adamlarla yaşayan kadınlara da buradan sesleniyorum. Ben korkmadım, susmadım. Siz de susmayın."

(Sabah)