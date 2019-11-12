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Akıllara durgunluk veren olay! 7 kadınla birden evlendi

İstanbul'da 41 yaşındaki Ömer S., imam nikahlı olarak 7 kadınla evlendi. Akıllara durgunluk veren olayda kadınlardan biri, "Çiftçilik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın 6 günü eve gelmediği oluyordu" dedi.

12.11.2019 09:41 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:13

İstanbul'da pes dedirten bir olay yaşandı. 41 yaşındaki Ömer S., imam nikahlı olarak 7 kadınla evlendi. 7 eşinden toplam 5 çocuğu bulunan genç adam, yıllarca birbirlerinden haberleri olmayan eşlerle yaşadı.

Bir kaynana Ömer'i aradığında telefonu diğer kadının açması üzerine iki eş birbirinden haberdar oldu. Dedektif gibi eşinin ilişkilerini araştıran bu eş, Ömer'in bütün oyununu bozdu. Kocasının kendisini yıllarca aldattığından habersiz olan dördüncü eşe de ulaşıldı.

"HAFTANIN ALTI GÜNÜ EVE GELMEDİĞİ OLUYORDU"

Sevgi Demir (31), yalanlarla geçen senelerini şöyle anlattı: "Ömer'le arkadaşlarımla gittiğim bir mekanda tanıştım. Sene 2012'ydi. Peşimi hiç bırakmadı. 6 ay peşimden koştu. Üç kez evlendiğini artık sağlam bir evlilik yapmak istediğini, boşanma aşamasında olduğunu söyledi. Halbuki bekarmış! Aylar geçiyordu. Bu nedenle imam nikahı kıyılmasını kabul ettim. Hamile kaldım. Çiftçilik işi gereği hayvan almak için şehir dışına gittiğini söyleyerek haftanın 6 günü eve gelmediği oluyordu. Sonra birkaç semt ötemde başka kadınla yaşadığı ortaya çıktı. Tabii bunları öğrenmem senelerimi aldı.

"DİĞER KADINLARA ULAŞTIK"

Çocuğumu doğurdum. Başıma talihsiz bir olay geldiği için yavrumdan uzun süre ayrı kaldım. Bu sürede çocuğuma annem baktı. Ömer, annemden bir miktar borç para aldı. Bir gün annem parayı istemek için Ömer'i aradığında telefonu Selin E. isimli bir kadın açtı. Ömer'in karısı olduğunu ve bir kızı olduğunu söyledi. Ömer bu yaşananlar sırasında Selin E.'ye karşı beni ve çocuğumu inkar etti. Ben de mahkemeye başvurarak oğlumun Ömer'in oğlu olduğunu ispatladım. Mahkeme kararı sonrası Selin E. ile el ele verip yaşadıklarımızı paylaştıkça diğer kadınlara ulaştık. Düşünün kocanızın evine ekmek getirmek için çalıştığını zannederken o başka kadınlarla uyuyor.

"SİZ DE SUSMAYIN"

Oğlumun böyle bir babası olduğu için çok üzülüyorum. Benim gibi bu adam tarafından, hatta benimle aynı durumda başka yerlerde başka adamlarla yaşayan kadınlara da buradan sesleniyorum. Ben korkmadım, susmadım. Siz de susmayın."

(Sabah)

Akıllara durgunluk veren olay! 7 kadınla birden evlendi

3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (18)
TİKTOK:ak parti nin aradığı ömer bu olabilir:)
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ADAMMMMMMMMMM:HEYKELİ DİKİLESİ ADAMMMMMMMM
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ZIRT:Yahu bu memlekette her köşesinde imam nikahının ne amaçla yapılıp ne yollarda kullanıldığını hala bilmiyor musunuz ? imam nikahı hiç bir zaman aşırı dindarlıktan ötürü masumane yapılmıyor. Tam tersine , en dinsiz en soysuzların kullandığı araç olmuştur. Hatta Adana gibi kötü bakımdan ünlü bölgelerde fuhuş yapmanın yolu haline gelmiştir. En kolay en hesapsız en kontrolsüz evlenme yolu dini nikahtır. Artık dini bir yönü hiç kalmamış haldedir.
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BEKAR:Seni tanımak istiyorum yiğidim :)
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HAKAN2019:en iyisi dini nikah. . Resmi nikah yapıyorsun yarın birgün boşandığında devlet senin derini bile yüzer karına verir. .
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GENÇKIZ:NEDEN RESMİ NİKAH DA YAPMADAN ÇOCUK DOĞURURSUN Kİ 7 SİDE AKILSIZ MIŞ. .
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ERKİN:Imam nikahi ile evlenen kadina iyi olmus hatta az bile. Resmi nikah yapmazsan boyle kumessiz kaz gibi ortada kalirsin. Hala 500 sene geride yasiyorlar yazik bu ulkeye. Resmi nikahtan sonra yine yap imam nikahini ama sade imam nikahi ile sonuc boyle olur.
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MÜFT:erkin adını değiştir ama ne yapacağını söylemem kanal kapanır
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VATANDAŞ:İmam Nikahı yapmayıpta . . . . sözün yokmu
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MAYDANOZ:herkes istediği hayatı yaşar. bize yorum yakışmaz.
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