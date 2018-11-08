7 Kasım 2018 Haberleri

<ul class='manset-list'><li><a href='/spirou-basket-i-90-72-maglup-eden-pinar-karsiyaka-11414072-haberi/'><img src='https://foto.haberler.com/manset/2018/11/07/pinar-karsiyaka-dan-100-avrupa-zaferi_11414072_56_k.jpg' alt='Günün Manşeti'> <span class='manset-spot-title'>Spirou Basket'i 90-72 Mağlup Eden Pınar Karşıyaka, Avrupa Kupalarındaki 100. 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