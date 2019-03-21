7 Katlı Binada Yangın: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Kocaeli
'nin Darıca
ilçesinde 7 katlı bir binanın bodrum katında başlayan yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi
Mahallesi 1529 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı binada yangına müdahale etmek isteyen 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar, ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih
Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri ise binanın bodrum katında çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde maddi hasarın oluştuğu evde kimsenin olmadığı ve yangının ise çamaşır makinesinden kaynaklandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(Hakan Öztürk/İHA)
Darıca, Kocaeli, Güncel
Kaynak: İHA