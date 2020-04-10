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7 katlı binanın çatısında iş makinesiyle yıkım merakla izlendi

KORONAVİRÜS önlemlerinin alındığı Antalya'da, kentsel dönüşüm çalışmaları da hızla sürüyor.

10.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:24
7 katlı binanın çatısında iş makinesiyle yıkım merakla izlendi

KORONAVİRÜS önlemlerinin alındığı Antalya 'da, kentsel dönüşüm çalışmaları da hızla sürüyor. 7 katlı binanın çatısına çıkartılan iş makinesinin katları yıkmaya başlaması, mahallede merakla izlendi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Rasim Kaplan Caddesi'nde kentsel dönüşüme giren 7 katlı binada yıkım işlemi iş makinesiyle başladı. Vinçle çatıya çıkarılan iş makinesi, önce çatıyı ardından katları yıkmaya başladı. Yıka yıka zemin kata ulaşacak olan iş makinesini çevredeki vatandaşlarda meraklı gözlerle izledi.

Çevredeki yüksek binalarda yaşayalar iş makinesiyle çalışan ustayı cep telefonu kameralarıyla görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında yayınladı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Güncel
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