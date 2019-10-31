Haberler » Güncel » 7. Kayseri Film Festivali'ne doğru

7. Kayseri Film Festivali'ne doğru

7. Kayseri Film Festivali'nde, müzisyen, yazar ve sinemacı Zülfü Livaneli'ye "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilecek.

31.10.2019 15:167. Kayseri Film Festivali'ne doğru
7. Kayseri Film Festivali'nde, müzisyen, yazar ve sinemacı Zülfü Livaneli'ye "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilecek.
Talas Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından13-16 Kasım'da düzenlenecek Kayseri Film Festivali, 7'nci kez sinemaseverleri bir araya getirecek.
Festival kapsamında ünlü müzisyen, yazar ve sinemacı Zülfü Livaneli'ye de "Yaşam Boyu Onur Ödülü" verilecek.
Festival Direktörü Kadir Turna, yaptığı yazılı açıklamada, Zülfü Livaneli ile ünlü yönetmen Elia Kazan arasında çok özel bir bağ olduğunu belirtti.
Ailesi Kayserili olan ve 1997 yılında Kayseri'yi ziyaret eden Elia Kazan'ın sanatçı Livaneli ile Türkiye'de geçirdikleri zamanlardan kesitler sunan "Elia ile Yolculuk" adlı kitabın Livaneli tarafından kaleme alındığını hatırlatan Turna, 14 Kasım'da festival çerçevesinde özel bir programla Zülfü Livaneli'ye onur ödülü takdim edileceğini ifade etti.
Turna, festivalde Nebil Özgentürk moderatörlüğünde bir de söyleşi gerçekleştirileceğini ve Elia Kazan'ın ailesinin yaşadığı yerlerin gezileceğini kaydetti.

Zülfü Livaneli, Film Festivali, Onur Ödülü, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32 "Irak'taki gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti"
15:32 Çin'de metro yolcularına "gayri medeni davranışlar yasağı"
15:32 Öğretmen katilinin davası
15:32 Anadolu'nun medeniyet hazinesine bir yenisi eklendi! Tam 11 bin yıllık
15:31 Nehir Erdoğan, "Benim Adım Melek" için bakır işçiliği öğrendi
15:30 İlkay öğretmeni öldüren kiralık katil hakim karşısına çıktı
15:30 Aydın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
31.10.2019 15:33:45