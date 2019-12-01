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7 kilometre yürüyüp, 440 rakımda çöp topladılar

Ataşehirli gençler.

01.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:077 kilometre yürüyüp, 440 rakımda çöp topladılar
Ataşehirli gençler. doğa yürüyüşü kapsamında 7 kilometre yürüyerek 440 rakımlı Kayışdağı'nda çöp topladılar. Gençlerin bazıları ise yağışlı havada düşerek zor anlar yaşadı.

Ataşehir Belediyesi ile Ata İzci Grubu'nun ortak çalışmasıyla yaklaşık 100 öğrenci çöp toplamak için Kayışdağı'na çıktı. 7 kilometre süren yürüyüşe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Hışman, Ekrem Köse ile çok sayıda öğrenci katıldı. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşte Kayışdağı zirvesine gelen öğrenciler burada çöp topladılar. Yağışlı ve soğuk havaya aldırmayan öğrenciler, zirveden inerken düşerek zor anlar yaşadı.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, "Bugün hava yürüyüş için güzel. Katılımımız da güzel. Çocuklarımızı evlerden çıkarmak, halkımızı burada yürütmek istedik. Bundan sonra haftada bir, 15 günde bir tekrarlayacağız yürüyüşümüzü. Yürürken de ormanımızın çevre temizliğini yapacağız. Çöplerimizi toplayarak ormanımızı temiz bırakacağız" dedi.

Yağışlı ve soğuk havaya rağmen Kayışdağı'nın tepesine çöp toplamaya çıkan gençler, "Doğayı herkesin korumalı, çevreyi temiz tutmalıyız" ifadelerini kullandılar. - İSTANBUL

Ataşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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