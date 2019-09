7 kilometrelik yolu yürüyerek okula giden minik öğrenciler, Tarhan'dan destek istedi

MERSİN (İHA) – Mersin 'in merkez Mezitli ilçesi Cemilli Mahallesinde yaşayan ve 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzucubelen İlkokulunda okuyan öğrenciler, Milli Eğitim Müdürlüğünün servis taşıma alanında olmadıkları için okula her gün yürüyerek gidiyorlar. Servis sorununun çözülmesini isteyen öğrenciler, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'dan destek istediler.Cemilli Mahallesinde oturan, ancak 7 kilometre uzaklıkta bulunan Kuzucubelen İlkokulunda okuyan öğrenciler, velileriyle birlikte Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'ı ziyaret ettiler. Okula giderken ulaşımda karşılaştıkları sorunları anlatan öğrenciler, Başkan Tarhan'dan çözüm için destek istediler. Çocuklarının özellikle kış şartlarında okula ulaşmakta büyük zorluk yaşadıklarını ifade eden veliler, "Milli Eğitim Müdürlüğü okulun servis taşıma alanında olmadığını söyledi. Yaklaşık 7 kilometre uzakta olan okulumuza çocukların yürüyerek gitmesi mümkün değil. Kaldı ki, bunlar küçük ilkokul öğrencileri. Kendi imkanlarımızla taşımaya çalıştık, ancak anlaştığımız kişi, '13 öğrenci olduğundan kurtarmıyor' diyerek taşımayı bıraktı. Bizim de özel aracımız olmadığından götürme şansımız yok. Sorunumuzun çözümü için her zaman yanımızda olan Başkanımız Neşet Tarhan'dan destek istedik. Kendisi de konunun takipçisi olacağını söyledi. Şimdi gönül rahatlığı ile köyümüze dönüyoruz" dediler."Sorunun çözümü için takipçisi olacağım"Eğitimin önündeki tüm engellerin kaldırılması için çalıştıklarını belirten Başkan Tarhan da "Biz bu dönem ağırlıklı olarak eğitime yatırım yapıyoruz. Okullarımızdan talep geldiği doğrultuda eksiklerini tamamlama konusunda elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Boyama yapıyoruz, bakım, onarım ve tamirat desteği sağlıyoruz. Bize ulaşımla ilgili öğrenci ve velilerimizin ilettiği sorunları ilgili kurumlarla görüşerek çözümü için takipçisi olacağım. Gönül isterdi ki, teknolojinin bu denli geliştiği günümüzde hiç bu tür sorunlar yaşanmasın. Ancak maalesef yaşanabiliyor" dedi."Mezitli'de eğitim hamlesi başlattık"Eğitim alanında çok önemi işlere imza attıklarını ifade eden Tarhan, "Çağdaş, Atatürkçü bir gelecek yetiştirmek en büyük hedefimiz. Bu dönem eğitim ve kültür-sanat konularına ağırlık vereceğiz. Özellikle geleceğimizi sağlam zeminlere oturtmanın en iyi yolu eğitimden geçmektedir. Bu bilinçle eğitim ağırlıklı bir çalışma programı belirledik. Bölgenin en iyi okul öncesi eğitim kurumu olan Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevimiz başarılı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki dönem 5 okulumuzu daha hızla yaparak eğitime açacağız. Çocuklarımızı okul öncesi eğitimden başlayarak Atatürkçü, demokrasiye inanan bireyler olarak yetiştireceğiz. Biz anaokulunun önemini biliyoruz. Ona göre de hassas davranarak öğretmenlerimizden okul programımıza en ince ayrıntısına kadar dikkat ediyoruz. Eğitime katkıya yönelik diğer faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Öte yandan, özellikle üniversiteye giden ve barınma sorunu olan kız öğrenciler için de proje yapacağız. Şu anda küçük de olsa bir kız öğrenci evimiz var ama önümüzdeki dönemde acilen kız öğrenci yurdu yapacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN