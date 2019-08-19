Haberler» Güncel» Haber

7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

19.08.2019 16:00
7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında
Nevşehir'de tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Acıgöl-Gülşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında 50 AG 452 plakalı tır ile çarpışan işçilerin bulunduğu 50 ZB 455 plakalı minibüs tarlaya uçtu. Kazada 7 kişi ölürken, 8 kişi de yaralandı. Meydana gelen feci kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, işçileri taşıyan minibüsün tıra arkadan çarptığı ve ardından da toz bulutunun yükseldiği görüldü.
(İHA)
7 kişinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasında

Nevşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:53   Harbiye Açıkhava'da Yılın "TARKAN Zamanı"!
16:52   Karacabey'de asfalt çalışmalarına devam
16:52   İdlib'de bombardıman sürüyor
16:52   "Merzifon Kültür ve Sanat Etkinlikleri Haftası"
16:52   Bartın'da uyuşturucu operasyonu
16:51   YAYLA BİRLİK KUPASI GÜRLEVİK MAHALLESİ'NİN
16:51   Yaşlanmaya 'Dur!' demenin en kolay yolu!