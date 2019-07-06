06.07.2019 19:50
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7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

7 kişinin ölümüne neden olan metil alkol şüphelileri adliyeye sevk edildi (2)

4 TUTUKLAMAMersin'de metil alkolden zehirlenme nedeni ile 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili zanlıların mahkeme süreci tamamlandı.

4 TUTUKLAMA
Mersin'de metil alkolden zehirlenme nedeni ile 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili zanlıların mahkeme süreci tamamlandı. Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında  E.A., A.N., Ö.E., B.D., H.E. ve Ç.A. adliyeye götürüldü. Zanlılardan Ç.A. ve B.D. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 4'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİR KİŞİ DAHA ÖNCE TUTUKLANMIŞTI
Olayla ilgili daha önce de yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarılan M.Ö. tutuklanmıştı. Böylece tutuklu sayısı 5'e yükseldi.


Kaynak: DHA
Mersin, Sabah, Güncel

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