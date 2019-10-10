7. Koğuştaki Mucize Filmi

Yedinci Koğuştaki Mucize
, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği film
in oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Mehmet Ada ÖztekinSenaryo:
Kubilay TatOyuncular:
Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Kültür Şahin, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat, Serhan OnatFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
7. Koğuştaki MucizeYapımcı Firma:
Lanistar MedyaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
133 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
11.10.2019 7. Koğuştaki Mucize Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.