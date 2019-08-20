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'7. Koğuştaki mucize' filminden 2. tanıtım yayınlandı!

11 Ekim'de vizyona girmek için gün sayan '7. Koğuştaki Mucize'nin yayınlanan yeni tanıtımı, filme dair merakı artırıyor.

20.08.2019 09:01 '7. Koğuştaki mucize' filminden 2. tanıtım yayınlandı!

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken '7. Koğuştaki Mucize' filminin büyük ilgi gören ilk tanıtımının ardından yeni tanıtım yayınlandı. İynemli'nin canlandırdığı Memo karakterinin koğuş koridorlarında görüldüğü anlardan sonra izleyicilerle paylaşılan 2. tanıtımda Memo'nun kızı Ova rolündeki Nisa Sofiya Aksongur'un koğuşun içinde bebeğiyle oynadığı görüntüler küçük kızın gözünden bu duygu yüklü hikayeden ipuçları veriyor.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, 11 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak olan '7. Koğuştaki Mucize' filminin tanıtımlarında kullanılan ve sosyal medyada beğeni yorumları toplayan müzikler Hasan Özsüt'ün imzasını taşıyor.


Aras Bulut İynemli, Mucize, Güncel

Kaynak: Bültenler

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