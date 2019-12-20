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'7. Koğuştaki Mucize'nin film müzikleri albümü yayınlandı!

11 Ekim'de vizyona girmesiyle kısa sürede birden çok rekora imza atan ve bu yılın hem en çok izlenen hem de konuşulan filmi '7. Koğuştaki Mucize'nin soundtrack albümü yayınlandı.

20.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:24 '7. Koğuştaki Mucize'nin film müzikleri albümü yayınlandı!

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu'nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat'ın yazdığı '7. Koğuştaki ' filminin beğeni toplayan müzikleri, soundtrack albümünde toplandı.

23 şarkıdan oluşan albümde Hasan Özsüt imzalı filmin izleyenleri derinden etkileyen tema müziklerinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın 'Yolcu' şarkısı yer alıyor. 2019 yılının en çok izlenen Türk filmi olan '7. Koğuştaki Mucize'nin film müzikleri albümü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.

Tüm zamanların hasılat rekorunu kıran film, müzikleriyle seyircilere yeniden o duygu yüklü anları yaşatacak.


Mustafa Fehmi Kubilay, Mehmet Ada Öztekin, Mucize, Güncel

Kaynak: Bültenler

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