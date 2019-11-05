7. Koğuştaki Mucize' yeni bir rekora imza attı

Lanistar Media ve Motion Content Group'un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu, senaryo süpervizörlüğünü Özge Efendioğlu'nun yaptığı, senaryosunu ise Kubilay Tat'ın yazdığı ve başta Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofiya Aksongur olmak üzere İlker Aksum, Mesut Akusta, Yıldıray Şahinler, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Deniz Baysal, Deniz Celiloğlu ve Celile Toyon gibi önemli isimlerden oluşan kalabalık oyuncu kadrosuna sahip '7. Koğuştaki Mucize' filmi rekora doymuyor. Vizyon yolculuğu devam eden film, tüm rakiplerini geride bırakarak şu ana kadarki 3.654.710 kişilik gişe rakamıyla son 10 ayın 'En Çok İzlenen Türk Filmi' unvanına sahip oldu.

son 10 ayın 'En Çok İzlenen Türk Film

Yayınlanan ilk fragmanından itibaren büyük merak uyandıran ve vizyona girmesinin ardından hikayesiyle tüm izleyenleri derinden etkileyerek alkışları toplayan film, tüm Türkiye'de sinemalarda seyircilerle buluşmaya devam ediyor.