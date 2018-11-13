7. Köroğlu Sempozyumu

13 Kasım 2018 Salı 15:48



13 Kasım 2018 Salı 15:48

Bolu'da bu sene yedincisi düzenlenecek olan Köroğlu Sempozyumu'nda "Türk dünyasında Köroğlu ve müzik kültürü" konusu işleneceği bildirildi.Bolu Belediyesinden yapılan açıklamada, halk kahramanı Köroğlu adına düzenlenecek olan sempozyumun Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanlığı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliği ile 17-18 Kasım tarihleri arasında BAİBÜ Kültür Merkezinde yapılacağı belirtildi.Sempozyumun bu yıl ki konusunun "Türk Dünyasında Köroğlu ve Müzik Kültürü" olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Halk Çalgıları Dörtlüsü tarafından verilecek konserle başlayacak sempozyumda, bağlama ustası, bestekar ve şair Kemal Bilsel Sarısözen'in konseri ile aşık atışmaları programının da yer alacağı kaydedildi.Açıklamada, sempozyumun ikinci gününde de öğretim görevlileri Gül Yıkılmaz ve Şahin Akıncı tarafından konser verileceği aktarıldı.