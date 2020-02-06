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7 mahallenin imar planları 1 aylık askı sürecine çıktı

Adapazarı'nın ilçesine bağlı 7 Mahallesinin kırsal alan sınırlarına yönelik imar planları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile 1 aylık askı sürecine çıktı.

06.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:287 mahallenin imar planları 1 aylık askı sürecine çıktı
'nın ilçesine bağlı 7 Mahallesinin kırsal alan sınırlarına yönelik imar planları Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile 1 aylık askı sürecine çıktı.

Adapazarı Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Süleymanbey, , Karaköy, Rüstemler, Taşlık, Çökekler ve Göktepe Mahallelerin kırsal alan sınırlarına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planları Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile onaylandı. 7 mahalleye ait uygulama imar planları, 6 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 aylık askı sürecinde kalacak. Askıya çıkan uygulama imar planları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar bağlı olduğu mahalle muhtarlıkları ve Adapazarı Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü'ne müracaat edebilecek. - SAKARYA

Köprübaşı, Adapazarı, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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