Haberler » Güncel » 7 Mahalleye 8 saat su verilemeyecek - Haber

7 Mahalleye 8 saat su verilemeyecek

Düzce Belediyesi alt yapı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

09.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:537 Mahalleye 8 saat su verilemeyecek
Düzce Belediyesi alt yapı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 7 mahallede 8 saat süre ile su kesintisi yapılacak.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin Kuzey-Doğu kısmında bulunan bazı mahalleleri kapsayacak alt yapı yenileme çalışmalarına başladı. Kervan Mevkiinde meydana gelen arızada yapılan tespitlerde ekipler, yenilenme ihtiyacı duyan ana hat borularına müdahale etmek üzere çalışmalara başladı. Cumhuriyet, Dereli Tütüncü, Yahyalar, Soğukpınar, Dedeler, Koçyazı ve Akpınar mahallelerini ilgilendiren yenileme çalışmaları amacıyla da yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yapılacak. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Ekiplerimiz 9 Aralık Pazartesi günü (bugün) saat 13: 00 ile 20: 00 arası alt yapı sistemi yenileme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet, Dereli Tütüncü, Yahyalar, Soğukpınar, Dedeler, Koçyazı ve Akpınar mahallelerinde su kesintisi yapacaktır. Çalışmalar süresince vatandaşlarımıza gösterdikleri anlayış için teşekkür ederiz" denildi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:16 "Düğün ya da Davul" oyunu Menemen de sahnelendi - Haber
14:16 Özel okul mağduru velilerden istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem - Haber
14:16 Doktoru jiletle yaralayan şüpheli Hastaneye dövmek için gittim - Haber
14:16 Elazığ'ın balıkları dünya pazarında - - Haber
14:16 Derebucak'ta KOP Millet Kıraathanesi açılışı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
12:58 Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:17 Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor - Haber
9.12.2019 14:26:58