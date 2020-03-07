7 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor
17.00 Gaziantep Futbol
Kulübü - Trabzonspor
17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir
20.00 Fenerbahçe
- Yukatel Denizlispor
GALATASARAY
12.00 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yapacak.
16.00 Galatasaray
kafilesi uçakla Sivas'a hareket ederek yarın oynanacak karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.
17.30 Sarı kırmızılı kafilenin Sivas'ta karşılanması.
BEŞİKTAŞ
Takım izinli.
10.30 Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımları Boğaz turuna çıkacak.
17.00 Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Vodafone Kupası'ndaki özel maçta karşı karşıya gelecek.
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Keçiörengücü - Boluspor
14.00 Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.30 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor
16.30 Eskişehirspor - Giresunspor
19.00 Bursaspor - İstanbulspor
TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLER
İki ligde de 27'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOL
Kadınlar Türkiye Kupası finali
15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor (ADANA ATATÜRK SPOR SALONU)
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji
15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Frutti Extra Bursaspor
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
13.00 Beşiktaş - Beylikdüzü Voleybol İhtisas
AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Arhavi Voleybol - Fenerbahçe HDI Sigorta
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta
16.00 Sorgun Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor
17.00 Arkas Spor
- Halkbank
TENİS
Davis Cup
11.00 Avrupa - Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında, A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail arasında son maçlar oynanacak.
ATLETİZM
11.00-16.30 Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yıldızlar kategorisinde düzenlediği dostluk turnuvası U18 Indoor Match, İstanbul'da başlayacak. (Ataköy Atletizm Salonu)
AT YARIŞI
19.00 Veliefendi Hipodromu'nda Fark Yaratan Emekçi Kadınlar Sergisi ziyarete açılacak.
20.00 Dünya Kadınlar Günü Koşusu yapılacak. Bu yıl dördüncüsü koşulacak yarışta; Lady of Parthenia, Bonus, Çirçuz, Jabel, Marakay, Saetta ve Storm Rose isimli atlar 1500 metre mesafe sentetik pistte birincilik mücadelesi verecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
17.30 Hertha Berlin - Werder Bremen (Nuri Şahin)
17.30 Freiburg - Union Berlin (Yunus Mallı)
17.30 Schalke 04 - Hoffenheim (Ahmed Kutucu)
19.00 Admira - Rheindorf Altach (Sinan Bakış)
21.45 Emmen - VVV Venlo (Ferhat Görgülü, Kerim Frei)
22.00 Kortrijk - Antwerp (Sinan Bolat)
23.00 Getafe - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)