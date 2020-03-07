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7 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

İttifak Holding Konyaspor17.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir20.00 Fenerbahçe - Yukatel DenizlisporGALATASARAY 12.00 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yapacak.

07.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:327 Mart Cumartesi DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor

17.00 Gaziantep Kulübü - Trabzonspor

17.00 Göztepe - Medipol Başakşehir

20.00 - Yukatel Denizlispor

GALATASARAY

12.00 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor maçı öncesindeki son antrenmanını yapacak.

16.00 kafilesi uçakla Sivas'a hareket ederek yarın oynanacak karşılaşma öncesi bu kentte kampa girecek.

17.30 Sarı kırmızılı kafilenin Sivas'ta karşılanması.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli.

10.30 Beşiktaş ve Atletico Madrid kadın futbol takımları Boğaz turuna çıkacak.

17.00 Beşiktaş ile İspanya'nın Atletico Madrid kadın futbol takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Vodafone Kupası'ndaki özel maçta karşı karşıya gelecek.

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Keçiörengücü - Boluspor

14.00 Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.30 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor

16.30 Eskişehirspor - Giresunspor

19.00 Bursaspor - İstanbulspor

TFF 2 VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 27'nci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

Kadınlar Türkiye Kupası finali

15.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor (ADANA ATATÜRK SPOR SALONU)

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Pınar Karşıyaka - Bahçeşehir Koleji

15.15 OGM Ormanspor - Türk Telekom

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Frutti Extra Bursaspor

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

13.00 Beşiktaş - Beylikdüzü Voleybol İhtisas

AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Arhavi Voleybol - Fenerbahçe HDI Sigorta

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta

16.00 Sorgun Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor

17.00 Arkas - Halkbank

TENİS

Davis Cup

11.00 Avrupa - Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında, A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail arasında son maçlar oynanacak.

ATLETİZM

11.00-16.30 Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yıldızlar kategorisinde düzenlediği dostluk turnuvası U18 Indoor Match, İstanbul'da başlayacak. (Ataköy Atletizm Salonu)

AT YARIŞI

19.00 Veliefendi Hipodromu'nda Fark Yaratan Emekçi Kadınlar Sergisi ziyarete açılacak.

20.00 Dünya Kadınlar Günü Koşusu yapılacak. Bu yıl dördüncüsü koşulacak yarışta; Lady of Parthenia, Bonus, Çirçuz, Jabel, Marakay, Saetta ve Storm Rose isimli atlar 1500 metre mesafe sentetik pistte birincilik mücadelesi verecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.30 Hertha Berlin - Werder Bremen (Nuri Şahin)

17.30 Freiburg - Union Berlin (Yunus Mallı)

17.30 Schalke 04 - Hoffenheim (Ahmed Kutucu)

19.00 Admira - Rheindorf Altach (Sinan Bakış)

21.45 Emmen - VVV Venlo (Ferhat Görgülü, Kerim Frei)

22.00 Kortrijk - Antwerp (Sinan Bolat)

23.00 Getafe - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)



İttifak Holding, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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7.03.2020 09:58:36