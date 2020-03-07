7 Mart Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Aksaray Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-07 09:01:59.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Mevlana Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-07 08:40:41.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.