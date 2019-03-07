7 Mart Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) 1907 Fenerbahçe
Derneği'nin sporda inovasyon projesi meyvelerini verdi
Rıfat Perahya: 54 başvurunun 7'si programa dahil edildi
"Teknolojiyi ihraç etmek istiyoruz"
" Türkiye
'deki diğer spor kulüplerinin de bu girişimlerden faydalanması bizim en büyük isteğimiz"
"Kendi alanında söz sahibi olan bireysel yatırımcılar var"
"Fenerbahçeli basketbolcu Sinan Güler
de bireysel yatırımcılardan"
BEŞİKTAŞ
11.00 Atiker Konyaspor
maçı hazırlıkları devam edecek.
14.00 Teknik direktör Şenol Güneş
, basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
FENERBAHÇE
16.00 AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, Fenerbahçe Spor Kulübü
'nü ziyaret edecek.
GALATASARAY
11.00 Antalyaspor
maçının hazırlıkları sürecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Turuncu lacivertli ekip, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.
KADIN FUTBOLU HAREKETİ
15.30 Medipol Başakşehir
'in tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler'in kurduğu ISEV (İnler Spor ve Eğitim Vakfı), kadın futbol takımlarını Pendik
'te buluşturuyor. Gökhan İnler penaltı atışları ve gösteri maçına katılacak.
KADIN GÖZÜYLE VAR'IN TÜRK FUTBOLUNDAKİ ETKİLERİ
14.00 - 16.00 Kadın gözüyle VAR'ın Türk futbolunda etkileri konuşulacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
Son 16 Turu
20.55 E. Frankfurt
- Internazionale
20.55 Dinamo Zagreb
- Benfica
20.55 Sevilla
- Slavia Prag
20.55 Rennes
- Arsenal
20.55 Zenit
- Villarreal
23.00 Chelsea
- Dinamo Kiev
23.00 Napoli
- Salzburg
23.00 Valencia
- Krasnodar
Spor Toto Süper Lig'de 25'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak.
BASKETBOL
EuroLeague
20.15 Darüşşafaka Tekfen
- Panathinaikos
23.00 Real Madrid
- Fenerbahçe Beko
EuroCup Kadınlar
22.30 Famila Schio - Çukurova
Basketbol
INAS
9'uncu INAS Avrupa
Salon Atletizm Şampiyonası devam edecek.
MOTROKOS
Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın final ayağı 08 Eylül
'de ilk kez Afyonkarahisar
'da organize edilecek.
Uluslararası Motosiklet
Federasyonu (FIM) tarafından Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile birlikte Afyonkarahisar'a verilen Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda birbirinden ünlü kadın motosikletçiler start alacak. Beş ayaktan oluşan şampiyona Hollanda
, Portekiz
, Çekya ve İtalya
'nın ardından Türkiye'de yapılacak.
Türkiye, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: DHA